Кейт Мосс приехала на Неделю моды в Париже в сетчатых колготках

Кейт Мосс приехала на Неделю моды в Париже. Ее фотографии публикует The Daily Mail.

51-летняя знаменитость остановилась на несложном, но броском образе. Выбранный Мосс наряд особенно подчеркивает ее длинные стройные ноги — звезда надела черные атласные шорты с кружевной отделкой.

Она заправила футболку в пояс и дополнила свой наряд колготками в сеточку, а сверху надела кожаную куртку.

Кейт дополнила образ элегантными серьгами-капельками и уложила волосы в мягкие волны. На ноги она надела ботильонами с бриллиантами.

Неделя моды стартовала в понедельник и продлится до 11 марта. Кейт можно будет увидеть в первом ряду на многих известных подиумах.

Кейт вышла в свет после того, как стало известно, что ее люксовый бренд Cosmoss ждет принудительная ликвидация из-за просроченной отчетности.

Уведомление было подано против бренда в Companies House менее чем через три года после его основания, и у супермодели есть два месяца, чтобы предоставить документы. Если она не сделает этого, ее бизнес могут вычеркнуть из реестра. Активы же будут арестованы.

Ранее мы писали о том, что 39-летняя модель Ирина Шейк вышла на подиум в Милане в ажурном платье и меховой шапке.