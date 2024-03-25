Певица Zivert определилась с датами концертов после масштабного переноса

Певица Zivert, объявившая об отмене тура из-за проблем со здоровьем, составила обновленный график концертов после масштабного переноса. Ее выступление в Кемерове состоится 21 сентября.

Об этом сообщил сайт A42.RU.

Выступление исполнительницы состоится на площадке СРК «Арена». Первоначально оно планировалось на 16 июня. Уже купленные билеты будут действительны.

Жителям Сибири, Урала и юга объявят новые даты позже.

22 февраля Zivert записала видео и рассказала о проблемах со здоровьем, которые не дают ей работать. До осени артистка будет проходить реабилитацию. При этом она продолжила принимать участие в проекте «Голос», где является наставником. На шоу певице не придется подниматься на сцену, она сидит в кресле, а с конкурсантами работает в студии.

Ранее психолог Сара Овсепян рассказала, чем певице грозит долгая пауза в карьере. Музыкальный критик Евгений Бабичев сообщил сайту «Страсти», что до шоу-бизнеса Zivert работала стюардессой и не имеет специального образования. Он похвалил ее голос и отметил харизму исполнительницы.