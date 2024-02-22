От стюардессы до суперзвезды: как певица Zivert покорила шоу-бизнес и поплатилась за это здоровьем
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О певице Юлии Zivert в шоу-бизнесе узнали относительно недавно. Она ворвалась на сцену, когда ее уже давно покорили Полина Гагарина, Сергей Лазарев, Дима Билан, Ирина Дубцова и другие исполнители. Конкуренция у молодой и никому неизвестной в 2017 году вокалистки была большая, но ей хватило лишь пары треков, чтобы стать любимицей публики.
На данный момент Zivert является одной из самых востребованных артисток в России. Ее приглашают сниматься в различные шоу и платят довольно большие гонорары за выступления. Но слава не дается так просто и за нее нужно платить. Для Юлии ценой стало здоровье. 21 февраля она объявила о временном завершении карьеры минимум на полгода из-за плохого самочувствия. И теперь неясно, когда она сможет вновь радовать поклонников своим творчеством и вернется ли в принципе.
Откуда взялась Юлия Zivert, чем известна, что происходит в ее личной жизни, а также, какие проблемы заставили ее взять паузу в музыке — рассказывает портал «Страсти».
Стюардесса, ставшая звездой: откуда взялась Юлия Zivert
Юлия Zivert с самого детства мечтала стать певицей и блистать на сцене, но ее путь к этому был весьма непрост. С подросткового возраста она начала устраивать домашние концерты, интересоваться искусством, а также увлекаться шитьем. Именно последнее увлечение она в какой-то момент решила превратить в профессию и пошла учиться на модельера. Но долго в этой сфере она не продержалась. Поняла — не ее.
Тогда Юлия погрузилась в себя и стала искать то, что ей по-настоящему будет интересно. Она работала танцовщицей, зарабатывала на флористике. Однако ничего из этого ей действительно не нравилось, и она решила оставить творчество, отправившись учиться в школу бортпроводников. Полеты девушку манили с детства, поэтому, будучи стюардессой, она не испытывала никакого страха. Напротив — каждый рейс был для нее чем-то захватывающим.
Всего в авиакомпании она проработала два года. После этого еще летала в качестве бортпроводника на частных самолетах. А когда феерия от нахождения в небе пропала, она просто ушла. Юлия признавалась, что в тот момент чувствовала себя легко и свободно, как никогда. С тех пор она твердо решила, что больше не будет искать себя и посвятит жизнь музыке.
Первые шаги в карьере певица стала делать в 2014 году, но популярность начала обретать только к 2017 году. Поклонники полюбили Zivert за стиль, необычное звучание треков, соединение трендов с музыкой из 80−90-х годов. Первый ее альбом «Сияй» стал настоящим прорывом, и тогда о ней заговорили все. Молодую артистку заметил и Филипп Киркоров, публично назвавший ее звездой.
В 2019 году Юлия уже была настоящей знаменитостью. Ее песни Credo, Beverly Hills, «Двусмысленно» играли на большинстве радиостанций и возглавляли музыкальные чарты. Никто уже не вспоминал, что когда-то она была стюардессой. Родилась звезда Zivert.
Кто пишет песни Юлии Zivert
Восхождение на музыкальный олимп Zivert начала с оглушительного успеха после выхода песни Life. Трек продержался более полугода в активной ротации и набрал около 500 000 эфиров за этот период.
Известно, что большинство песен Zivert пишет вместе со своим продюсером Богданом Леоновичем. Однако об авторе музыки практически нигде не упоминается. Им является композитор из Украины Аркадий Александров. Сам он рассказывал в интервью, что не заставляет исполнителей указывать его авторство, потому что его задача «делать хорошую музыку», а не заниматься пиаром.
Александров работал не только с Zivert, но и с Валерией, Стасом Михайловым и Димой Биланом. Кстати, для Zivert он написал не только знаменитую Life, но и «Зеленые волны».
Интересно, что Life вообще не должна была выходить как сингл, а певица не рассчитывала, что трек станет хитом. Однако из-за того, что накануне выхода запланированного трека у аранжировщика сломалась аппаратура, а песня была готова не до конца, команда Zivert решила выпустить Life, которая ждала своего часа.
«Мы были уверены, что ее не поймут и стопроцентно не поставят на радио, потому что у нее английский припев с русскими куплетами», — рассказывала Zivert.
После успеха Life, Zivert записала дуэты с известными певцами — Филиппом Киркоровым, Бастой, Димой Биланом. Песни артистки и сегодня находятся на вершинах топ-чартов России.
Что известно о личной жизни Юлии Zivert
О мужчинах в своей жизни Zivert практически ничего не рассказывает. Еще до популярности она встречалась Евгением Кушниром, который известен как DJ Невский. Девушка делилась совместными фотографиями с ним в соцсетях. Однако после расставания с мужчиной, певица перестала рассказывать о своих отношениях публично.
Однажды завесу тайны приоткрыл рэпер Гуф, который рассказывал, что пытался добиться расположения певицы. Однако она ответила ему отказом из-за того, что уже встречалась с неким парнем.
В одном из интервью Zivert рассказывала, что у нее действительно был бойфренд, однако в 2020 году она с ним рассталась. Несмотря на это, она признавалась, что испытывает влюбленность. Личность второй половинки певица не намерена раскрывать вплоть до свадьбы.
«С тех пор, когда я была на Бали, я поняла, что счастье любит тишину. Когда я выйду замуж или рожу ребенка, максимум, что люди смогут узнать, — это имя моего мужа и все», — рассказала она.
Проблемы со здоровьем Юлии Zivert: физические и ментальные
О первых проблемах со здоровьем у Юлии стало известно в 2020 году. Тогда артистка заявила, что страдает из-за генетического заболевания желчного пузыря. Однако это не помешало ей продолжать выступать на сцене. До определенного момента. В 2023 году Zivert испарилась из публичного пространства, перестала выходить на связь с поклонниками и давать концерты. Вернулась она лишь летом и объявила, что покинула фанатов из-за плохого самочувствия — ментального и физического.
По признанию певицы, у нее возникли проблемы с верхним шейным отделом, которые сопровождались паническими атаками. Из-за этого она не могла выкладываться на выступлениях на 100% и чувствовала себя разбитой. Она считала, что поклонники больше никогда не увидят ее прежней, которую полюбили, поэтому предпочла на время уйти в тень. Юлия говорила, что ей требовалось время, чтобы прийти в себя. Ей приходилось отчаянно бороться с этим состоянием, но ничего не выходило. В какой-то момент она и вовсе хотела сдаться, но смогла побороть это.
После небольшого перерыва Zivert вновь вернулась в шоу-бизнес, выпустила несколько треков, дала концерты по России и снялась в телевизионных шоу. Одно из последних — «Конфетка» на телеканале ТНТ. А 21 февраля Юлия вышла на связь с поклонниками и сообщила, что больше не может работать и радовать их своим творчеством.
Певица записала видеообращение, в котором призналась, что вынуждена прервать карьеру из-за проблем со здоровьем. «Если раньше это были звоночки от моего организма, то сейчас он бьет в колокол. Я все это время продолжала каждый день себя разрушать, закалываясь блокадами, чтобы временно снять боль и отработать какие-то концерты, проекты. Я просто медленно уничтожала себя нагрузками, которые непозволительны сейчас в моем состоянии», — заявила Юлия.
Никаких подробностей Zivert раскрывать не стала, лишь упомянула, что к ней вернулись проблемы, которые были полтора года назад. Тогда она страдала из-за болей в шее и, по ее словам, даже иногда не могла встать с кровати из-за них. Пока артистка взяла перерыв на полгода. Однако неясно, вернется ли она через это время или же нет.
Как перерыв в карьере из-за проблем со здоровьем скажется на Zivert — мнение психолога
Чтобы узнать, как перерыв в карьере скажется на певице, портал «Страсти» обратился к психологу и астрологу Саре Овсепян. По словам эксперта, Юлии необходим отдых, так как ее проблемы могут пагубно сказаться на творчестве. «Когда речь идет о личном бренде творческой личности, внутреннее состояние артиста будет отражаться на его внешнем образе и творческих продуктах. Необходимость в отдыхе и эмоциональной разгрузке нужен всем, а Юлии можно было сделать это раньше, во избежание возникновения болезни», — заявила психолог.
При этом Сара допускает, что, если артистка уйдет слишком надолго, то это серьезно повлияет на ее работу.
«Долгое отстранение от работы и публичности приведет к стагнации и потере уверенности. Артисту потребуется время, чтобы войти в рабочую колею и снова творить. В качестве психологической поддержки можно искать опору в лучших профессиональных достижениях и искать новые источники вдохновения», — поделилась мнением эксперт.
Феномен популярности Юлии Zivert — мнение музыкального критика
По словам музыкального критика Евгения Бабичева, певица появилась в тот момент, когда аудитория нуждалась в новых голосах и современной музыке.
«На сцене были одни и те же. Какое-то засилье артистов поколения девяностых, начала нулевых. Практически никого яркого не появлялось», — рассказал он.
Бабичев напомнил, что у Юлии нет музыкального образования, а перед тем, как начать петь, она работала стюардессой. Он предположил, что предыдущая работа не доставляла певице такого удовольствия. Тем более, что Zivert обладает невероятной харизмой.
«На сцене она умудряется заполонить собой все пространство. От того, что ты практически сразу находишься в эпицентре ее шоу, наверное, это и ценно. Зритель это ощущает и сразу же начинает кайфовать без раскачки», — объяснил он. Важную роль играет и репертуар певицы. По словам музыкального критика, большинство песен Zivert — танцевальные, которые заводят слушателей. Похвалил Бабичев и голос исполнительницы, добавив, что она могла бы представлять Россию на «Евровидении».
«Когда мы еще участвовали в „Евровидении“, я, как эксперт этого конкурса, предполагал, что она могла бы находиться в каком-то таком шорт-листе тех артистов, которые могут представить Россию», — рассказал он.