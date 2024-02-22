О певице Юлии Zivert в шоу-бизнесе узнали относительно недавно. Она ворвалась на сцену, когда ее уже давно покорили Полина Гагарина, Сергей Лазарев, Дима Билан, Ирина Дубцова и другие исполнители. Конкуренция у молодой и никому неизвестной в 2017 году вокалистки была большая, но ей хватило лишь пары треков, чтобы стать любимицей публики.

На данный момент Zivert является одной из самых востребованных артисток в России. Ее приглашают сниматься в различные шоу и платят довольно большие гонорары за выступления. Но слава не дается так просто и за нее нужно платить. Для Юлии ценой стало здоровье. 21 февраля она объявила о временном завершении карьеры минимум на полгода из-за плохого самочувствия. И теперь неясно, когда она сможет вновь радовать поклонников своим творчеством и вернется ли в принципе.

Откуда взялась Юлия Zivert, чем известна, что происходит в ее личной жизни, а также, какие проблемы заставили ее взять паузу в музыке — рассказывает портал «Страсти».

Стюардесса, ставшая звездой: откуда взялась Юлия Zivert

Юлия Zivert с самого детства мечтала стать певицей и блистать на сцене, но ее путь к этому был весьма непрост. С подросткового возраста она начала устраивать домашние концерты, интересоваться искусством, а также увлекаться шитьем. Именно последнее увлечение она в какой-то момент решила превратить в профессию и пошла учиться на модельера. Но долго в этой сфере она не продержалась. Поняла — не ее.

Тогда Юлия погрузилась в себя и стала искать то, что ей по-настоящему будет интересно. Она работала танцовщицей, зарабатывала на флористике. Однако ничего из этого ей действительно не нравилось, и она решила оставить творчество, отправившись учиться в школу бортпроводников. Полеты девушку манили с детства, поэтому, будучи стюардессой, она не испытывала никакого страха. Напротив — каждый рейс был для нее чем-то захватывающим.

Всего в авиакомпании она проработала два года. После этого еще летала в качестве бортпроводника на частных самолетах. А когда феерия от нахождения в небе пропала, она просто ушла. Юлия признавалась, что в тот момент чувствовала себя легко и свободно, как никогда. С тех пор она твердо решила, что больше не будет искать себя и посвятит жизнь музыке.

Первые шаги в карьере певица стала делать в 2014 году, но популярность начала обретать только к 2017 году. Поклонники полюбили Zivert за стиль, необычное звучание треков, соединение трендов с музыкой из 80−90-х годов. Первый ее альбом «Сияй» стал настоящим прорывом, и тогда о ней заговорили все. Молодую артистку заметил и Филипп Киркоров, публично назвавший ее звездой.

В 2019 году Юлия уже была настоящей знаменитостью. Ее песни Credo, Beverly Hills, «Двусмысленно» играли на большинстве радиостанций и возглавляли музыкальные чарты. Никто уже не вспоминал, что когда-то она была стюардессой. Родилась звезда Zivert.