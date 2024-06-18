Певица Женя Малахова появилась с большим животом и раскрыла, где собирается рожать второго ребенка
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Певица Женя Малахова, беременная вторым ребенком, раскрыла, где собирается рожать. Исполнительница заявила, что это будет «самый обычный роддом».
Комментарий Малаховой приводит сайт mk.ru.
Певица появилась на премьере фильма «Тур с Иванушками» в обтягивающем оранжевом платье, который подчеркивал большой живот. Артистка призналась, что не может назвать точного дня родов и не знает, как закончится вечер.
На вопрос о месте, в котором Малахова будет рожать, она сказала: «Это будет самый обычный роддом».
Воспользуется ли певица материнским капиталом неизвестно – соответствующий вопрос заставил ее сбежать от прессы.
Напомним, у Малаховой есть сын. Мужем певицы является молодой бизнесмен.
Ранее певица Виктория Дайнеко отреагировала на слухи о предстоящей свадьбе.