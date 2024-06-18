Певица Женя Малахова появилась с большим животом и раскрыла, где собирается рожать второго ребенка

Певица Женя Малахова, беременная вторым ребенком, раскрыла, где собирается рожать. Исполнительница заявила, что это будет «самый обычный роддом».

Комментарий Малаховой приводит сайт mk.ru.

Певица появилась на премьере фильма «Тур с Иванушками» в обтягивающем оранжевом платье, который подчеркивал большой живот. Артистка призналась, что не может назвать точного дня родов и не знает, как закончится вечер.

На вопрос о месте, в котором Малахова будет рожать, она сказала: «Это будет самый обычный роддом».

Воспользуется ли певица материнским капиталом неизвестно – соответствующий вопрос заставил ее сбежать от прессы.

Напомним, у Малаховой есть сын. Мужем певицы является молодой бизнесмен.

Ранее певица Виктория Дайнеко отреагировала на слухи о предстоящей свадьбе.