Певица Жасмин рассказала, как планирует встретить Новый год. Об этом сообщает Пятый канал.

Певица Жасмин призналась, что у нее есть свои традиции на праздновании Нового года. По словам знаменитости, она посещает баню.

«Вкусно есть, наряжать елку, с детьми готовить подарки, но подарки нужно открывать только 1 января. Такие правила, традиции. Обязательно ходим в баню, если получается», — рассказала она.

Жасмин призналась, что члены ее семьи любят фирменные дагестанские чебуреки певицы, но в этом году она готовить их не будет, потому что блюдо нужно подавать сразу после готовки.

«Оливье обязательно, это просто закон. Очень любим селедку под шубой. Честно говоря, до горячего в нашей семье точно не доходит. Почему-то мы как-то холодными закусками и горячими закусками наедаемся», — рассказала она.

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