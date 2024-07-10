Певица Жасмин рассказала, что сын с невесткой готовятся к рождению первенца

Известная певица Жасмин заявила, что сын с невесткой готовятся к рождению первенца. Об этом она рассказала в интервью Teleprogramma.pro.

Как призналась исполнительница, у влюбленных есть правильные понятия о том, как должна выглядеть семья. Она также выразила свою симпатию к избраннице 26-летнего наследника.

«Невестка очень хорошая девочка, они с сыном понимают, что хотят в жизни, как строить семью, у них друг к другу есть уважение, любовь, поддержка. Они уже взрослые, знают, что хотят. Мне кажется, Ева поняла, что я их люблю, люблю их семью…Жду внуков. Молодые не возражают, они готовятся, строят планы», - поделилась 46-летняя артистка.

Напомним, Жасмин родила сына Михаила от предпринимателя Вячеслава Семендуева, с которым рассталась в 2006 году. Певица публично обвиняла бывшего супруга в домашнем насилии и просила защитить ее. С 2011 года знаменитость замужем за Шором. Пара воспитывает двоих детей: 12-летнюю Маргариту и 8-летнего Мирона.

Ранее стало известно, что 12-летняя дочь Жасмин собирается выпустить первый альбом.