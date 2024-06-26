Мама наняла команду: 12-летняя дочь певицы Жасмин планирует выпустить первый альбом

Певица Жасмин заботится о своих детях. Недавно артистка подарила квартиру старшему сыну, который вступил в брак. Не забывает она и о младших наследниках: исполнительница хита «Дольче Вита» помогает 12-летней дочери Маргарите стать звездой.

Дочь Жасмин решила пойти по стопам мамы. Девочка ставит масштабные цели и уже планирует выпустить в этом году первый альбом. В продвижении творчества Маргарите помогает ее звездная мама: для этого она наняла целую команду.

«Наняла дочке креативного менеджера, девочку 24-х лет, чтобы они вместе с Маргаритой могли делать молодежный продукт. Дочка уже заключила контракт со звукозаписывающей студией», — цитирует звезду Kp.ru.

Маргарита уже начала выступать, поэтому артистка не останавливается на достигнутом и планирует помогать наследнице стать звездой. За свои заслуги Жасмин получила премию «Мама года 2024».

У певицы есть трое детей: 26-летний сын Михаил от первого брака, 12-летняя дочь Маргарита и восьмилетний Мирон.

В апреле отгремело большое торжество семьи Жасмин. Ее наследник заключил брак с экс-фигуристкой. Праздник длился неделю и прошел по всем традициям. Предположительно, на свадьбу артистка потратила более 10-ти миллионов рублей. Причем это не был подарок от нее детям. Как выяснилось, вокалистка отдала Михаилу и его супруге ключи от одной из своих квартир.

Ранее певица призналась, что ее сын и невестка заключили брачный договор.