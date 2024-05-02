Певица Жасмин раскрыла, что подарила сыну Михаилу и его возлюбленной Еве на свадьбу

Певица Жасмин призналась, что сделала дорогостоящий подарок сыну Михаилу и его жене Еве Хачатурян на свадьбу. Звездная мама преподнесла молодоженам квартиру. Однако это не единственный ее сюрприз.

В апреле отгремело большое торжество семьи Жасмин. Ее наследник заключил брак с экс-фигуристкой. Праздник длился неделю и прошел по всем традициям. Предположительно, на свадьбу артистка потратила более 10-ти миллионов рублей. Причем это не был подарок от нее детям. Как выяснилось, вокалистка отдала Михаилу и его супруге ключи от одной из своих квартир.

«Эта квартира была у меня в собственности давно, мы когда-то жили в ней с сыном, и я обещала, что после свадьбы она станет его. Так и случилось. Верю, что там они будут счастливы», - рассказала Жасмин с интервью Hello!

Кроме жилья, Жасмин потратилась и на свадебное путешествие молодоженов. Она подарила им поездку в Сингапур. Не обошлось и без персональных сюрпризов. Еве от свекрови достались серьги-пусеты, а Михаилу мама купила часы.

Ранее Жасмин рассказала о том, как прошла свадьба ее сына.