Певица Жасмин объявила о пополнении в семье: невестка ждет ребенка

47-летняя певица Жасмин впервые станет бабушкой. Ее невестка Ева Хачатурян ждет ребенка.

Радостную новость певица рассказала в интервью Светлане Бондарчук. Артистка не знает, кто родится — мальчик или девочка. Жасмин призналась, что главное для нее здоровье малыша.

«Пол они пока держат в секрете. Но мне все равно. Главное, чтобы ребенок был здоров», — пояснила она.

Михаил сделал предложение Еве, которая строит карьеру в журналистике, втайне от матери, но Жасмин приняла выбор сына и называет невестку дочерью. Свадьба состоялась в 2024 году.

Старший сын исполнительницы Михаил появился в первом браке с владельцем московского ресторана «Эльдорадо» Вячеславом Семендуевым, с которым она прожила 10 лет, а после рассталась со скандалом, обвинив его в побоях. В 2011 году звезда вышла замуж за миллионера Илана Шора — пара воспитывает 13-летнюю дочь Маргариту и девятилетнего сына Мирона.

Напомним, в конце прошлого года Жасмин вышла в свет вместе с невесткой. Многие заметили, что девушка очень похожа на свою свекровь.