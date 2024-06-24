Певица Земфира* вернулась в Россию: понадобилось лечение

Уехавшая из России певица Земфира* (признана иноагентом на территории РФ) вернулась в страну ради лечения зубов. Об этом сообщает Telegram-канал «Хуже и не скажешь», который публикует фото артистки из Москвы.

С источником связались посетители городской поликлиники, которые сообщили, что видели звезду в учреждении. Она якобы лечила зубы и была в очереди на прием к специалисту. Очевидцы сделали фото, на котором Земфира* в белой футболке и со своей узнаваемой прической садится в машину.

Отмечается, что журналисты обратились в администрацию поликлиники, но там визит исполнительницы отказались подтверждать. Скорее всего, это связано с врачебной тайной.

Источник предполагает, что Земфира* вернулась в Россию из-за того, что лечение зубов здесь стоит намного дешевле, чем в Европе. Так, стоимость базового обследования во Франции стартует от €600 (более 56 тыс. рублей). Сама звезда молчит по данному поводу и свое местоположение не раскрывает.

Ранее мы писали о том, что уехавшая из РФ Земфира* заявила, что ее накрыла ностальгия по России. Женщина выразила слова благодарности фанатам, которые ждали ее выступления несколько лет. В какой-то момент звезда призналась, что на одном из концертов ее накрыла ностальгия, и это, несмотря на красоту зарубежных городов.

*признана иноагентом на территории РФ