Певица Земфира* вернется в Россию, потому что не мыслит себя без страны

Певица Земфира* (признана иноагентом на территории РФ) вернется в Россию. Соответствующее заявление сделал экс-продюсер артистки Леонид Бурлаков, отвечая на соответствующий вопрос.

«Обязательно вернётся. Она не мыслит себя без России», - сказал он. Слова Бурлакова приводит сайт mk.ru.

Бывший продюсер признался, что «особо не общается» с Земфирой* в последнее время. Однако он характеризует звезду исключительно с положительной стороны.

Он не согласился со словами, что Земфира* капризная. По мнению Бурлакова, подобным образом «говорят те люди, которые сами капризные».

Он назвал артистку «самой нормальной из тех, кого знал».

На вопрос, почему сейчас она мало радует поклонников хитами, бывший продюсер заявил, что «у нее много новых песен» и это «очень качественный материал».

Напомним, артистка больше года живет во Франции. На днях сообщалось, что она получила французское гражданство. Сама певица опровергла данную информацию.

*Признана иноагентом на территории РФ