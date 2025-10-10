Певица Земфира* сохранила за собой права на 178 песен в России

Певица Земфира* (признана иноагентом на территории РФ) сохранила за собой права на 178 песен в России. Об этом сообщает РИА Новости.

В реестре произведений российских правообладателей за Земфирой* значатся 178 песен. Знаменитость сохранила свои права на произведения, несмотря на статус иностранного агента, выяснили журналисты.

Также она является правообладателем трех песен к кинофильмам и спектаклю, шести инструментальных пьес и двух рекламных песен.

Юрист Ирина Остапчук объяснила, что наличие статуса иноагента не обязывает лицо отказываться от прав на произведения.

«Внесение в реестр иноагента не предполагает, что как-то меняется статус авторства. То есть иноагент по действующему законодательству по-прежнему вправе называться автором произведений, которые он создал», — заявила она.

При этом Остапчук напомнила, что все средства с прослушиваний песен иноагентов должны начисляться на специальный рублевый счет. Деньги с него исполнитель может снять только после того, как с него снимут статус иноагента.

Ранее мы писали о том, что Земфира* следит за своим бизнесом в России, несмотря на отъезд.

*признана иноагентом на территории РФ.