Певица Земфира* продала в России 9-летний Mercedes за 3,5 млн рублей

Певица Земфира* (признана иноагентом на территории РФ) продала 9-летний Mercedes за 3,5 млн рублей. Артистка продолжает избавляться от имущества, которое осталось у нее в РФ. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации SHOT, певица купила машину в июле 2016 года. Она пользовалась авто до 2022 года — до отъезда из России. За это время знаменитость насобирала 625 штрафов на сумму, превышающую 837 тысяч рублей. Последний — за неуплату парковки в 2022 году.

В начале ноября певица решила избавиться от автомобиля. Машина прошла техобслуживание, в ходе которого ей заменили масло в двигателе, фильтр и провели несколько других работ. В тот же день была проведена сделка. Предварительно, за авто новый хозяин заплатил около 3,5 млн рублей.

На сегодняшний день у артистки осталось в РФ нежилое помещение площадью 134 квадрата в подвале дома на 5-й магистральной. Там она собиралась открыть студию звукозаписи, но не успела из-за отъезда.

