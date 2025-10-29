Условия секретности и большой гонорар: готова ли Земфира* выступить с концертами в России

Певица Земфира* (признана иноагентом на территории РФ) окончательно отказалась от концертов в России. Об этом сообщает издание «Абзац».

По данным источника, артистка проживает за границей и отклоняет все предложения о выступлениях на родине, в том числе и на условиях полной конфиденциальности.

Ее последние концерты состоялись в конце августа. С тех пор новых гастрольных анонсов не было. Сообщается, что сейчас она занята работой над новыми треками.

Журналисты связались с агентствами, занимающимися организацией мероприятий. Они сообщили, что на данный момент певица не рассматривает возможность возвращения к концертной деятельности и участия в корпоративах в России. Это решение остается в силе даже при условии строгой секретности и высоких гонораров.

Певица продолжает официально числиться индивидуальным предпринимателем в России.

Напомним, что Земфира* получила статус иноагента в 2023 году. Она ни разу не возвращалась в Россию. Зато здесь бывает ее подруга Рената Литвинова.

Ранее мы писали о том, что певица Земфира* отказалась приезжать в Армению с концертами из-за страха ареста.

