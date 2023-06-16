Певица Юта рассказала о возвращении в профессию после потери мужа

Певица Юта, которая исчезла с теле и радиоэфиров после смерти мужа, рассказала о своем творчестве и возвращении в профессию.

Об этом сообщает Пятый канал.

По словам исполнительницы, личная трагедия разделила ее жизнь на до и после. После ухода Олега Осипова, Юта приостановила свой творческий проект и, взяв другой псевдоним, стала заниматься поп-музыкой, однако впоследствии певица поняла, что это совсем не ее жанр.

«Песни я сама себе писала, ни за одну из них не стыдно» — добавила Юта.

Заслуженная артистка РФ также рассказала о проблемах с голосом, которые возникли ввиду сильного стресса. Во время концертов происходил спазм голосовых связок и даже долгие занятия и репетиции ей не помогали.

Супруг певицы Олег Осипов скончался в 2011 году из-за сердечной недостаточности, когда ему было всего 42 года. Она осталась одна с тремя детьми.

Юта отмечает, что отпустить ситуацию смогла лишь через три года. Переживать горе ей очень помогли мама и дети. Особенно старший сын Анатолий, сильно похожий на отца, помог артистке своей искренностью. Сейчас певица относится к ним с особой благодарностью.

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