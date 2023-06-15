Певица Диана Гурцкая находится в тяжелом состоянии после внезапной смерти мужа Кучеренко

Не так давно в семье Дианы Гурцкой произошла трагедия. Ее супруг Петр Кучеренко возвращался из командировки в Москву, однако во время перелета ему стало плохо. Несмотря на усилия пилотов и медицинских сотрудников, спасти жизнь мужчины не удалось. По предварительным данным СМИ, причиной смерти стала сердечная недостаточность. Поговаривают, Гурцкая очень тяжело переживает это событие. Артистка исчезла из социальных сетей, отказалась от общения с прессой, поэтому ее состояние вызывает беспокойство у публики. Изданию «7Дней.ru» удалось выяснить, что на самом деле происходит с Дианой.

По данным источника, вдова находится в тяжелом состоянии: она впала в депрессию и почти не встает с постели. Вот почему родственники отвезли Гурцкую в Абхазию: таким способом они решили не только избавить ее от траурной обстановки, но и защитить от лишнего внимания публики.

На данный момент рядом с певицей круглосуточно находятся ее брат и сын, которые также отказались комментировать исчезновение Дианы.

Ранее мы писали о том, что 44-летняя Диана Гурцкая провела обряд на похоронах мужа. Подробности смотрите в этой статье.

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