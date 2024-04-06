Певица Юлия Zivert призналась в любви участнику шоу «Голос» из Туниса. Об этом сообщает Вокруг.тв.

Накануне прошел очередной выпуск шоу «Голос», в котором был этап поединков между певцами. Покинуть команду Zivert пришлось Мажду Акруту — певцу из Туниса.

Акрут является студентом медицинского университета — он свободно разговаривает на русском языке. Однако выступление певца не тронуло Юлию. Впрочем, артистка пообещала, что не бросит своего подопечного после проекта.

«Мы будем также вместе. Что-то делать, придумывать, творить, ладно? Я тебя очень люблю», — заявила она.

С благодарностью к участнику выступила и ведущая Яна Чурикова, которая отметила отличное знание русского языка начинающего певца.

«Хочу выразить благодарность от нас от всех и от меня лично за твое трепетное отношение к русскому языку и к русскому слову. Спасибо тебе, Мажду, огромное, я была рада знакомству!» — рассказала она.

Ранее мы писали о том, как певица Zivert покорила шоу-бизнес и поплатилась за это здоровьем.