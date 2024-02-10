Певица Юлия Савичева запустила информацию о том, что ее довели до слез
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Певица Юлия Савичева запустила информацию о том, что ее довели до слез. Об этом сообщает Газета.Ru.
Певица поучаствовала в шоу Андрея Малахова «Привет, Андрей!» на телеканале Россия. В студии Савичева исполнила свой хит «Высоко». В анонсе также мелькали и другие звезды, например, Марина Хлебникова.
Савичева призналась, что пустила слезу во время участия в телепрограмме.
«Десятого февраля покажут выпуск „Привет, Андрей“. Эфир получился очень душевный, я не смогла сдержать слез», — подписала анонс она.
В последнее время Юлию Савичеву редко можно увидеть на ТВ. В декабре 2023 года певица рассказывала, что период ухода от продюсера Максима Фадеева выдался для нее тяжелым из-за отсутствия работы.
«В тот момент на руках у меня была маленькая Аня, а у нас полгода не было никакой работы», — объясняла она.
Ранее мы писали о том, что музыкальный критик назвал Юлию Савичеву одной из самых успешных выпускниц «Фабрики звезд».