Певица Юлия Савичева разбила гитару на съемках «Шоу Воли»

38-летняя певица Юлия Савичева стала гостем «Шоу Воли» на телеканале ТНТ. Артистка рассказала, что во время съемок программы разбила гитару.

Юлия показала несколько кадров со съемок передачи. На них певица одетая во все черное эмоционально поет, а после разбивает гитару как это делают истинные рокеры.

«Была в гостях у Паши Воли, разбила гитару», - написала финалистка телепроекта «Фабрика звезд – 2» в своем Telegram-канале.

В комментариях звезду назвали настоящей рокершей. Зрители отметили, что с нетерпением ждут выхода шоу с участием Юлии.

Ранее певица в разговоре с сайтом «Страсти» назвала себя «ярым противником» пластики в ответ на обвинения. Артистка призналась, что никогда не делала ни «уколов красоты», ни пластических операций. Юлия считает, что ей повезло с генетикой, и в качестве примера приводит свою маму, которая, несмотря на возраст, молодо выглядит. Знаменитость убеждена: можно быть уверенной в себе и без филлеров.