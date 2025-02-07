Юлия Савичева назвала себя «ярым противником» пластики в ответ на обвинения. Певица опровергла изменения во внешности в беседе с сайтом «Страсти».

По словам артистки, она никогда не делала ни «уколов красоты», ни пластических операций. Юлия считает, что ей повезло с генетикой, и в качестве примера приводит свою маму, которая, несмотря на возраст, молодо выглядит. Певица убеждена: можно быть уверенной в себе и без филлеров.

«Мне очень повезло с генетикой, моя мама молодо выглядит до сих пор, хотя уже близится к 60. Молодость же ещё и изнутри идёт, как и уверенность в своей внешности, в себе, в том, что ты можешь и без всяких операций и филлеров быть красивым, интересным и харизматичным человеком», — высказалась знаменитость.

Савичева расстраивается, наблюдая за молодыми девочками, которые кардинально меняют внешность. По мнению артистки, они портят природную красоту и делают себя старше. В знак протеста Юлия записала трек «Девочка», в котором напомнила о важности приятия и любви к себе.

«Я так счастлива, что меня начали обвинять в пластических операциях, которые я никогда не делала. Более того, я ярый противник всего этого, особенно в юном возрасте. У меня сердце кровью обливается, когда вижу молодых девочек, которые себя уродуют, делают себе жуткие губы, скулы, филлеры – это же кошмар. Они портят себя ужасно, делают старше, чем они есть, портят свою природную красоту. Я даже на эту тему записывала песню, которая называется «Девочка», и сняла клип на злобу дня – это был мой крик души», — резюмировала Юлия.

Полное интервью Савичевой о борьбе с анорексией, отношениях с мужем и участии в шоу «Один в один» на телеканале «Россия» читайте здесь.