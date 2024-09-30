Певица Юлия Савичева рассказала о пережитых панических атаках. Об этом сообщает NEWS.ru.

Юлия Савичева рассказала журналистам о периоде жизни, когда ей было тяжело — по словам певицы, тогда у нее начались панические атаки, потребовалась помощь медиков.

«Произошел апогей моего внутреннего состояния. И к психологу, и к психиатру я сходила. И вы знаете, тут важно понимать и прислушаться, что тебе говорят. А потом как ты сам с собой сможешь проработать это», — рассказала она.

Певица добавила, что регулярно не посещает психологов. По словам Савичевой, она старается держать себя в форме после походов к профессиональным врачам и разбираться с проблемами самостоятельно.

Напомним, Юлия Савичева является финалисткой телепроекта «Фабрика звёзд 2» и участницей конкурса «Евровидение-2004».

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