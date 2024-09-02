«Не уродуйте себя»: Юлия Савичева призвала девушек отказаться от пластики

Певица Юлия Савичева устроила живой концерт в Открытой студии ГПМ Радио в «Музеоне», открыв сезон дискотек «Юмор FM» – «Танцуют все!». Проект вышел за рамки эфира и впервые прошел в офлайн-формате.

Артистка исполнила свои хиты, рассказала о дуэтах и затронула тему красоты. Юлия обеспокоена тем, что молодые люди все чаще идут к пластическим хирургам. Звезда обратилась к тем, кто хотел бы что-то изменить в своей внешности.

«Девочки, пожалуйста, не уродуйте себя, особенно когда вам 20 лет. Сейчас столько девушек, которые делают себе адские какие-то жуткие операции, уколы, изменяют свою внешность настолько, что их не узнать, причем в плохом смысле», – поделилась Савичева.

Певица отметила, что в некоторых случаях небольшая коррекция помогает, но она не должна сильно менять внешний облик человека. Также артистка заявила, что сама не прибегала к помощи пластических хирургов. Она призвала любить себя такими, какими нас создала природа.

«Я за свои 37 лет ничего никогда не колола в лицо, ничего не исправляла. Я призываю как раз-таки девочек, девушек, да и мальчиков избегать пластических операций. Нужно просто внутри полюбить себя по-настоящему», – добавила звезда в эфире «Юмор FM».

Напомним, что Юлия Савичева выступила перед посетителями форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030».