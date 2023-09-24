Певица Юлия Савичева рассказала, что ей помогло пережить выкидыш

Выпускница «Фабрики звезд 2» Юлия Савичева много времени посвящала работе. В конечном счете певице пришлось столкнуться с последствиями трудоголизма — она потеряла своего первого ребенка. Долгое время после этого исполнительница страдала от депрессии. Мучения Юлии продолжались до тех пор, пока она не родила первенца. Историей из своей жизни артистка поделилась в интервью YouTube-каналу FAMETIME TV.

Трагедия в семье певицы случилась несколько лет назад. На втором месяце беременности она потеряла ребенка. Позже Савичева объяснила произошедшее тем, что слишком много времени уделяла работе и легкомысленно относилась к здоровью. Молодая исполнительница не слушала советы врачей и близких, которые могли бы спасти малыша.

Период после выкидыша, по словам Юлии, был очень страшным. Депрессия, необдуманные поступки, еще больше моральной и физической усталости — разрушали жизнь Савичевой. Все изменилось лишь тогда, когда на свет появился первенец.

«На своем примере хотела показать, что нужно идти вперед, верить в хорошее и обязательно заниматься своим здоровьем перед тем, как планировать детей», — заявила артистка.

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