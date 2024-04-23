Певица Юлия Самойлова прервала выступления на Кубани из-за порчи лекарства за миллион рублей

Певица Юлия Самойлова прервала концертные выступления на Кубани из-за испорченного лекарства почти за миллион рублей. Представитель артистки Василий Кучумов рассказал в беседе с Kp.ru, что она срочно выехала в Москву.

По словам пиар-директора, лекарства почти за миллион рублей испортили в отеле Геленджика, куда приехала девушка. Препараты должны были хранится при определенных условиях, но они были нарушены. Самойлова страдает от спинальной мышечной атрофии, и лекарства ей необходимы ежедневно. А теперь она вынуждена вернуться домой, где остались запасные препараты.

Препарат, который нужен певице, ей выдает Минздрав. Стоимость – почти 800 тысяч рублей.

«Такие морозильные камеры обычно есть в отелях, мы всегда их оставляли там. Но на этот раз лекарство просто заморозили. При этом персонал согласился взять его на хранение», — объяснил Василий Кучумов.

По словам артистки, сначала сотрудники придерживались мнения, что девушка сама виновата в этой ситуации. Но потом с ней связался директор отеля и выразил сожаления.

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