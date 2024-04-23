«Мы далеко друг от друга»: певец Шура рассказал о непростых отношениях с матерью после многолетнего конфликта

Певец Шура рассказал, как складываются его отношения с матерью после многолетнего конфликта. По словам артиста, они общаются, но ему кажется, что родительница его побаивается.

Известно, что с самого детства отношения Шуры с родными не складывались. В юном возрасте он чувствовал, что его не любят, а затем его и вовсе отдали на месяц в детский дом. Когда певец стал взрослым, связь с родительницей так и не наладилась. Женщина встретила нового мужчину и предпочла его сыну. До 2017 года она игнорировала наследника, не желала с ним общаться, но потом ситуация кардинальным образом изменилась.

Шура смог помириться с мамой, и это он назвал самым значимым событием за последние 25 лет. Сейчас, как оказалось, у родственников все по-прежнему хорошо, хоть общаться им все равно непросто из-за расстояния.

«Бывает сложно, непросто, и я сам непростой. Да и в простоте нет ничего привлекательного, как я считаю! Мне кажется, мама меня побаивается… Мы длительное время не общались, и сейчас мы далеко друг от друга, и связь у нас только по телефону», - рассказал Шура сайту StarHit.

Видится артист с мамой около четырех раз в год, когда приезжает в Новосибирск. Он признался, что очень любит ее, ведь она его род.

Ранее певец Шура объяснил, почему не смог построить семью.