Певица Юлия Паршута заработает на концерте в Москве почти 2 миллиона рублей

Певица Юлия Паршута 1 марта даст концерт в Москве. За выступление она получит почти 2 млн рублей.

Об этом сообщил Telegram-канал «Звездач».

Стоимость билетов на концерт составляет от 3 до 15 тыс. рублей. Всего заявлены пять категорий билетов. Самые дешевые на танцпол, а дорогие – в ложе.

Выступление Паршуты пройдет в клубе, где также запланированы концерты Елки, Евы Польны и других музыкантов. Артистка получит за выход на сцену более 1,8 млн рублей, посчитал «Звездач».

Ранее сообщалось, что у Паршуты ограбили квартиру на новогодних праздниках. Воры вынесли все украшения, оставив два кольца. По словам певицы, в доме работает серьезная охранная система, много военных. Ограбление стало неожиданностью не только для артистки, но и следователей, говорит Паршута.