Певица Юлия Паршута рассказала, как отдыхала в Сочи гоняя кур. Об этом сообщает Kp.ru.

Юлия Паршута недавно вернулась из отпуска — певица отправилась отдыхать в Сочи на свою дачу. Знаменитость рассказала, что наводила порядок на участке.

«Собирала листву граблями, работала в огороде, собирали урожай: фейхуа, хурму. Ела хурму с ветки, ты ее снимаешь, она уже лопается, поэтому такое довезти в Москву невозможно», — заявила она.

Паршута также рассказала, что на ее даче есть животные.

«Кур гоняли, яйца куриные собирала, так что полной грудью дышала», — добавила она.

Напомним, Юлия Паршута родилась и выросла в Сочи. В 2007 году она переехала жить в Москву.

Ранее мы писали о том, что Юлия Паршута выкинула в мусорку сережки с бриллиантами.