Опубликовано 14 ноября 2025, 18:011 мин.
Певица Юлия Паршута рассказала, как отдыхала в Сочи гоняя кур
© Starface.ru
Певица Юлия Паршута рассказала, как отдыхала в Сочи гоняя кур. Об этом сообщает Kp.ru.
Юлия Паршута недавно вернулась из отпуска — певица отправилась отдыхать в Сочи на свою дачу. Знаменитость рассказала, что наводила порядок на участке.
«Собирала листву граблями, работала в огороде, собирали урожай: фейхуа, хурму. Ела хурму с ветки, ты ее снимаешь, она уже лопается, поэтому такое довезти в Москву невозможно», — заявила она.
Паршута также рассказала, что на ее даче есть животные.
«Кур гоняли, яйца куриные собирала, так что полной грудью дышала», — добавила она.
Напомним, Юлия Паршута родилась и выросла в Сочи. В 2007 году она переехала жить в Москву.
Ранее мы писали о том, что Юлия Паршута выкинула в мусорку сережки с бриллиантами.