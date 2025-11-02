Из-за своей же оплошности: Юлия Паршута выкинула в мусорку сережки с бриллиантами

Российская актриса и певица Юлия Паршута попала в неприятную ситуацию. Из-за своей же оплошности знаменитость лишилась дорогостоящих сережек с бриллиантами, передает Telegram-канал Звездач.

В беседе с журналистами Паршута рассказала, что однажды решила разобрать рюкзак. Она выкинула из него все, что посчитала ненужным мусором. Среди «хлама» оказались и салфетки, в которые Паршута когда-то завернула свои сережки. В итоге драгоценности очутились на помойке.

«Я сложила бриллиантовые сережки-пусеты в салфетку и положила их в рюкзак, а потом в нем же решила прибраться и выкинула все, что было, особенно салфеточки», — поделилась историей звезда.

Ранее похожий случай произошел с блогером Марией Погребняк. Многодетная мама случайно выбросила часы, которые стоят несколько миллионов рублей.