Певица Юлия Михальчик впервые вышла в свет после рождения второго ребенка

Певица и участница «Фабрики звезд-3» Юлия Михальчик впервые вышла в свет после рождения второго ребенка. Артистка появилась на красной дорожке музыкальной премии «Виктория». Об этом сообщает StarHit.

Исполнительница хита «Лебедь белая» выбрала для мероприятия скромный черный костюм, который подчеркнул ее стройную фигуру.

Юлия Михальчик старалась не афишировать беременность: певица не распространялась о личной жизни, не публиковала фото в открытых нарядах. Однако спустя время в СМИ все же появилась информация том, что артистка беременна.

В начале марта певица сама поделилась новостью о рождении второго ребенка.

«Поздравлять уже можно. Все благополучно!» — кратко сообщила Юлия Михальчик.

Примечательно, что знаменитость не стала раскрывать пол и имя ребенка, как и имя его отца.

Напомним, в 2011 году Юлия Михальчик вышла замуж за бизнесмена Владимира Гоева. В 2013 году у супругов родился сын Александр. Однако в 2016 году артистка и предприниматель развелись.

После расставания с Владимиром Гоевым Юлия Михальчик познакомилась с мужчиной. Певица скрывает возлюбленного от публики и не рассказывает о нем СМИ. Известно только то, что избранник знаменитости — успешный предприниматель.

В прошлом году появились слухи, что Юлия Михальчик снова вышла замуж. Артистка не комментировала предположения, пока на ее безымянном пальце не заметили кольцо. Тогда певица решила рассказать о новом статусе.

«Счастье любит тишину. Я жду ребенка. Я вышла замуж. Благодарю всех за поздравления и теплые слова. Пусть личное остается личным, для меня это очень важно», — отметила Юлия Михальчик.

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