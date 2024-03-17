«Мне сказали: „Раздевайтесь“»: сын Канделаки рассказал об условиях участия в «Новой Фабрике звезд»

Сын Канделаки рассказал, что его просили раздеться для фото на «Фабрике звезд». Об этом он признался в своем Telegram-канале.

Лео Канделаки ушел из «Новой Фабрики звезд» во втором выпуске. Он передал свои голоса другому участнику, которого в итоге спас от вылета. Такое решение Канделаки объяснял тем, что сможет покорить шоу-бизнес вне проекта.

«Я знаю, что вне этого проекта добьюсь всего, чего хочу. Спасибо за поддержку», — рассказывал он.

На днях музыкант выложил первую фотосессию, организованную командой «Новой Фабрики звезд». На снимках Лео Канделаки блеснул торсом. По словам певца, такой формат ему предложили организаторы проекта.

«На первой же фотосессии „Фабрики звезд“ мне сказали: „Раздевайтесь“. В целом, шоу-бизнес не перестал быть шоу-бизнесом», — заявил он.

Напомним, «Новая Фабрика звезд» стартовала 3 марта. Помимо Лео Канделаки, отбор прошли и другие наследники знаменитостей: сын Михаила Круга, сын Сергея Филина и племянница Гарика Мартиросяна.

Ранее мы писали о том, что бывшие участники и продюсер высказались о перезапуске «Фабрики звезд».