Певица Юлия Ковальчук вернулась с двумя дочерьми в Россию

Певица Юлия Ковальчук рассказала в личном блоге о возвращении в Россию. Долгое время артистка вместе с дочерьми была за границей, где пережидала зиму. И в преддверии весны она решила прилететь назад.

На своей странице в социальной сети Юлия рассказала, что обнаружила в загородном доме сюрприз, когда приехала. Оказалось, что, несмотря на февраль, у них все еще стоит новогодняя елка. Но это ее даже обрадовало, так как за время нахождения в теплом климате, она успела соскучиться по хвое, снегу и атмосфере зимних праздников.

«Мы вернулись, а елка на месте», - посмеялась Ковальчук.

Напомним, что, будучи в Италии, певица пыталась скрывать вторую беременность. Однако фанаты все равно раз за разом замечали изменения в ее фигуре, поэтому не удивились, когда узнали о пополнении. После родов Юлия практически сразу приступила к восстановлению, начала заниматься спортом. И в ближайшее время артистка собирается вновь вернуться к работе.

По признанию Ковальчук, она сможет оставить ребенка на помощников в виде родственников, а также нянь. Так, за девочками в ее отсутствие будут присматривать бабушки и дедушки.

Ранее Юлия Ковальчук снялась в бикини после вторых родов.