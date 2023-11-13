Певица Юлия Ковальчук рассказала о пункте в райдере для проверки организаторов, об этом сообщает Пятый канал.

Многие российские звезды удивляют своими необычными пунктами райдера. Журналисты решили узнать у Юлии Ковальчук, какие требования певица выдвигает к организаторам ее концертов. Недавно она в очередной раз стала мамой. Она пошутила, что могла бы включить в райдер молокоотсос или подгузники, но не делает этого.

При этом Ковальчук призналась, что вся еда не должна содержать лука и чеснока, а вот наличие в райдере игристого и рома она опровергла.

«Это какой-то точно старый, искаженный райдер. Есть ряд компаний, которые немного правят райдеры. И, честно вам скажу, такого райдера у меня уже лет десять нет. Просто потому что я не пью ром», - призналась она.

При этом, по словам певицы, у нее с Алексеем Чумаковым в райдерах есть специальный проверочный пункт для организаторов, который практически нереально выполнить.

«Это что-то очень странное, и всегда по этому пункту всегда можно понять, насколько внимательно организаторы читают райдер», - рассказала звезда.