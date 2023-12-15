Певица Юлия Чичерина рассказала об угрозах из-за ее патриотической позиции

Российская рок-исполнительница Юлия Чичерина рассказала, что получает угрозы из-за своей гражданской позиции. Она призналась, что давно не обращает внимание на недоброжелателей, но приходится заботиться о своей безопасности.

«Такого барахла много. Я на это даже внимания не обращаю. Конечно, безопасность у меня работает. Я же все еще живая!» — сказала Чичерина в программе «Жизнь и судьба» на телеканале «Россия 1».

Певица также раскритиковала уехавших из России артистов и назвала их открытыми врагами страны. По мнению Чичериной, звезды-эмигранты пытаются сохранить свои активы за рубежом, но «Рим предателям не платит».

«Все у них заберут и оставят только тем, кто будет активно сражаться против России. Другие застыли от страха и не могут решить — бить или бежать», — выразила уверенность исполнительница хита «Жара».

Ранее мы писали, что Юлия Чичерина высказалась об уехавших из России солистах группы «Би-2», с которыми раньше работала над совместными композициями. Она назвала бывших коллег «скользкими типчиками», которые никогда не были героями, как думали их поклонники.