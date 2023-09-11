«Би-2» заменили в песне «Мой рок-н-ролл» Чичерину на Хаматову

«Би-2» пригласили спеть Чулпан Хаматову вместо Чичериной в песне «Мой рок-н-ролл», об этом сообщает Газета.Ru.

Концерт группы «Би-2» откладывался в Риге на протяжении трех лет - сначала из-за пандемии коронавируса, потом из-за проблем с перелетами и санкциями. Накануне выступление музыкантов наконец состоялось. Большой неожиданностью для поклонников стал выход на сцену актрисы Чулпан Хаматовой, которая живет в Латвии и работает в Новом Рижском театре.

Знаменитость по-латышски поздоровалась с публикой и исполнила вместе с группой хит «Мой рок-н-ролл». Отметим, что в оригинале женскую партию исполняет Юлия Чичерина. В ближайшие два месяца группа планирует объехать с гастролями 17 стран.

Напомним, в последнее время концерты «Би-2» за границей отменяют один за другим. Так, в феврале 2023 года стало известно о срыве выступления в Грузии. Тогда музыкантов обвинили в поддержке Абхазии. Позже концерт группы «по непонятным причинам» отменили в Бишкеке.

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