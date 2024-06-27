Певица Юлианна Караулова выкупила у продюсера Яны Рудковской долю в правах на свои песни

Певица и телеведущая Юлианна Караулова рассказала, что выкупила права на песни, когда прекратила сотрудничество с продюсером Яной Рудковской.

По словам артистки, в какой-то момент она поняла, что «плодотворное весьма сотрудничество в чем-то себя исчерпало». Разрыв произошел в 2021 году после беременности Юлианны и трудностей в работе в связи с пандемией коронавируса, когда «бизнес встал, все встало».

Певица и продюсер, по словам Карауловой, во время пандемии продлевали контракт «на словах». «Мы ничего не подписывали, это были доверительные отношения», - отмечает она. Но все же сотрудничество было решено прекратить.

«Я выкупила ту долю, которая у нее была, которая изначально была оговорена, что это - ее доля в моих треках», - рассказала Караулова в интервью Мадонне Мур, отметив, что никаких разногласий относительно прав на личный бренд между ними в итоге не было.

Певица с теплом вспомнила работу с Рудковской. «Яна - человек слова. Она, если сказала - она сделала, это меня всегда поражало», - добавила Караулова.

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