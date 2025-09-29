Певица Юлианна Караулова сообщила, что ее муж и сын заболели

Певица Юлианна Караулова сообщила о болезни мужа и сына. Она призвала следить за иммунитетом и рассказала, что «пока держится бодрячком».

Подробностями Караулова поделилась в Telegram-канале.

«Дома лазарет: муж и сын болеют. Вызывали врача. Доктор сказала, что снова бушует ковид (у парней не он слава Богу). Переносится сильно легче, но и подцепить его тоже стало проще», - написала певица.

Сама же телеведущая тем временем направилась в аэропорт. Караулова летит в Южно-Сахалинск на дальневосточную лигу КВН. Артистка будет членом жюри и исполнит пару своих песен.

Ранее сообщалось, что певица переехала из загородного дома в квартиру. Причиной такого шага стала усталость артистки от пробок. Караулова делилась, что тратить 2-3 часа на дорогу ей сложно и теперь ездить на съемки стало ближе.

Поначалу Юлианна не могла привыкнуть к тесноте, но потом нашла в этом плюсы. С переездом Караулова избавилась от лишних вещей.