Юлианна Караулова рассказала, почему переехала из загородного дома в квартиру

В Международный день красоты в студию «Мурзилки Live» на «Авторадио» заглянула Юлианна Караулова, чтобы представить свою новую песню «Сто сердец». Этот визит стал прекрасным поводом для ведущих Брагина, Гордеевой и Захара обсудить с певицей вечные темы: от стандартов привлекательности до последних перемен в ее жизни.

Юлианна с улыбкой оценила теплый прием и поделилась своими взглядами на красоту.

«Мне кажется, в наше время нет эталонов. Важна энергия. А дальше, что ты на эту энергию нанизываешь, как ты поступаешь со своей внешней оболочкой, это уже последствия», – призналась певица.

По мнению Юлианны, красота заключается во внутренней силе.

Не остался без внимания и недавний 50-летний юбилей игры «Что? Где? Когда?», в которой Юлианна принимала участие. Певица поделилась впечатлениями от интеллектуальной битвы. Несмотря на победу со счетом 6:5, певице было грустно.

«Я расстроилась – на тренировках играла лучше. В прямом эфире немного подрастерялась. Все же опыт важен», – добавила артистка на «Авторадио».

Еще одной темой разговора стал переезд Карауловой из загородного дома в городскую квартиру. Главной причиной она назвала усталость от пробок.

«Тратить 2-3 часа в день на дорогу – сложновато. Теперь на съемки ближе», – объяснила звезда.

Караулова добавила, что сначала не могла привыкнуть к тесноте в квартире, но нашла в этом плюсы. Певица избавилась от лишних вещей.

Кульминацией встречи стала премьера песни «Сто сердец» и клипа к ней.