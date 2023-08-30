Певица Юлианна Караулова пожаловалась на безденежье

Певица Юлианна Караулова призналась, что ей не хватает денег, об этом сообщает mk.ru.

29 августа в Москве прошла премия TopHit, на которой награждали самых прослушиваемых исполнителей России. Ведущими вечера стали Дмитрий Колдун и Юлианна Караулова. Певица появилась на сцене в красном пиджаке, расшитом украшениями из камней и черных брюках. При этом вместо каблуков Караулова выбрала широкую, мягкую обувь.

Как выяснилось, певица на днях получила травму пальца — она ударилась о ножку кровати и сломала мизинец. Поэтому на какое-то время Караулова отказалась от обуви на платформе.

«Врач наложил повязку, сказал, что нужны 4-5 недель покоя. Индульгенция распространяется на кроссовки и вообще широкую удобную обувь . Так что пока без каблуков», — рассказала она.

Во время мероприятия Караулова в диалоге с Колдуном решила обсудить, кто в каком районе Москвы живет. Оказалось, что многие были из центра. Дмитрий предположил, что Юлианна тоже может себе позволить жить в сердце столицы, однако певица рассказала, что это не так.

«Не могу, поэтому живу не в Москве», — пожаловалась она.

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