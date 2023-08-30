«Брошусь ей в лицо»: актриса Борзова вспомнила, как ее унижала Быстрицкая

Актриса Елена Борзова рассказала о том, как к ней во время работы придиралась коллега Элина Быстрицкая. По словам женщины, в какой-то момент ей даже хотелось броситься на нее и поцарапать лицо. Своими воспоминаниями она поделилась в беседе с порталом Утро.ру.

Звезда фильма «Люди на болоте» призналась, что ей было очень сложно работать с Быстрицкой. Сначала она придиралась, когда Елене нужно было произносить текст от автора в спектакле «Случайный вальс», но коллега постоянно поправляла ее и придиралась к каждому слову.

«Я физически стала чувствовать, как растет напряжение между нами, и вот-вот случится взрыв. Мне вдруг стало казаться, что у меня растут когти, и я пантерой брошусь ей в лицо и поцарапаю», – рассказала Борзова.

По словам женщины, после Элина делала ей гадости перед выходом на сцену. Тогда артистка решила выходить на сцену из другой кулисы, чтобы с ней не пересекаться.

«В антракте вызывала меня к себе в гримерку и начинала поливать грязью», – вспомнила звезда.

Елена говорит, что тогда коллега придумала другой хитрый план – хотела вызвать на сцену другую актрису. Для Борзовой это был «плевок в лицо». Она решила опередить женщину и сказала режиссеру, что больше не вернется в спектакль.

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