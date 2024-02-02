Певица Виктория Дайнеко заявила, что сильно отравилась. Об этом сообщает Газета.Ru.

Виктория Дайнеко сообщила, что отравилась после похода на выставку. По словам певицы, на обратном пути с культурного мероприятия она зашла в кулинарию и поужинала. Спустя какое-то время, уже дома Дайнеко почувствовала себя плохо.

Она пожаловалась, что «невероятно страдает» от отравления — певице даже пришлось отменить некоторые запланированные дела.

«Лучше бы я осталась сыта искусством», — заявила она в соцсетях.

Виктория Дайнеко является победительницей «Фабрики звёзд-5». В 2014 году певица начала встречаться с барабанщиком группы DrumCast Дмитрием Клейманом, однако их союз распался в 2017 году.

Сейчас сердце певицы занято. О новом возлюбленном Дайнеко говорит с опаской, не раскрывая его личность. Она лишь рассказала, что мужчина не ведет публичный образ жизни и не имеет отношения к шоу-бизнесу.

Ранее мы писали о том, что Виктория Дайнеко не стала скрывать, что не будет делать пластические операции.