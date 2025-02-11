«Меня избил любимый мужчина»: Анфиса Чехова стала жертвой домашнего насилия

Телеведущая Анфиса Чехова призналась, что в прошлом стала жертвой домашнего насилия. По ее словам, был эпизод в ее жизни, когда она столкнулась с тем, что любимый человек избил ее.

Анфиса рассказала, что причинял ей боль мужчина, с которым она работала на телевидении. Однако его имя она отказалась раскрывать. После избиения артистке пришлось обратиться за помощью к психологу. Впрочем, ей попался не самый лучший специалист.

«Я попала к психологу, когда меня избил любимый мужчина. Такое в моей жизни было. Естественно, я поняла, что так продолжаться не может. Я пошла к психологу, чтобы меня пожалели, чтобы пожаловаться на этого плохого парня. Психолог на первой же сессии объяснила, что это мой выбор и вся ответственность лежит на мне», - сообщила Чехова на YouTube-канале Марка Бартона.

После психолога телеведущая столкнулась с депрессией, так как не нашла ни в ком поддержки. Травили ее и женщины-медики. В травмпункте, куда она обратилась с порванной барабанной перепонкой и сломанным носом, врачи узнавали ее — что она сделала такого, что мужчина избил ее.

Ранее телеведущая Анфиса Чехова призналась, что влюбилась.