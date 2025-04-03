Певица видела сон: съемки клипа на Электрозаводе в Москве прекратили за полчаса до пожара

Музыканты Анастасия Тутова, известная как White Queen, и исполнитель Мичелз снимали клип в день пожара на Электрозаводе в Москве. За полчаса до происшествия певица попросила прекратить съемки из-за тревожного сна накануне.

Подробности сообщает mk.ru.

Команда свернула камеры и технику перед самым возгоранием. Через полчаса появились сообщения о пожаре.

За день до съемок Тутова увидела сон, в котором ярко-красный петух пытался напасть. Утром команда приехала на съемки – они планировали идти до ночи. Тутова не могла сосредоточиться, так как сон напугал ее.

«Примерно к 16.00, а пожар начался позднее, что-то внутри меня запротестовало до настоящей паники, и я резко попросила прекратить съемки и срочно уехать. Коллеги по съемкам приняли это за истерику, но все же послушались, и мы молниеносно собрали оборудование и покинули территорию Электрозавода. А уже через полчаса пошли сообщения о возгорании», - поделилась исполнительница.

Ранее сообщалось, что с певицы Инстасамки могут потребовать 13 млн за пожар в квартире.