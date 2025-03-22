Mash: с Инстасамки могут потребовать 13 млн рублей за пожар в квартире

С певицы Дарьи Зотеевой, известной как Инстасамка, могут потребовать 13 млн рублей. Но не напрямую, а через хозяйку квартиры, которую она снимала, передает Telegram-канал Mash.

Певица снимала жилье с мая 2023 года. В ноябре там произошел пожар. Огонь повредил не только съемную квартиру Инстасамки, но и соседние.

Жильцы дома подсчитали ущерб от возгорания и, по всей видимости, намерены обратиться за компенсаций в суд. Иск будет выставлен хозяйке квартиры, где начался пожар, а она, как считают журналисты, потребует эту сумму от Даши и ее мужа.

Инстасамка после пожара заявила, что он возник не по ее вине. В квартире воспламенился камин. По словам Даши, хозяйка разрешила пользоваться им, а курили молодые люди на балконе.

Ранее Олег Еропкин, муж Инстасамки, оказался злостным нарушителем ПДД. За восемь месяцев он насобирал штрафов на сумму более 500 тысяч рублей.