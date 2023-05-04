Певица Вера Брежнева публично избавилась от кольца после сообщений о разводе

Певица Вера Брежнева сняла кольцо, на котором внутри была гравировка «Любовь спасет мир», публично избавившись от украшения. Поклонники отметили, что если раньше сообщения о ее разводе с продюсером Константином Меладзе считали слухами, то теперь поняли - это факт.

Подписчики увидели в этом жесте символичный намек Брежневой на развод.

«Не сберегли любовь», «Это уже не намек, а констатация факта», - принялись писать фанаты, убедившись, что в личной жизни артистки не все гладко.

Слухи о разводе Брежневой и Меладзе ходят с 2022 года. Появилась информация, что пара рассталась в июле. Официально об этом не сообщалось. Утверждалось, что причиной расставания стала неверность продюсера.

На странице Брежневой в соцсетях давно нет совместных фотографий. Певица и ее муж не появляются вместе на публике.

Недавно Брежнева извинилась перед поклонниками за свои неприятные поступки.