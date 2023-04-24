«Хочу извиниться. Это мой выбор»: переехавшая за границу Вера Брежнева выступила с заявлением

Экс-солистка «ВИА Гры» Вера Брежнева уже больше года не живет в России. С тех пор она не раз рассказывала в Сети о психологических проблемах. По признанию артистки, ей потребовалось немало времени, чтобы переосмыслить свою жизнь и взгляды, и теперь она осознает, что совершила много ошибок в прошлом, за которые следует извиниться.

В прошлом месяце Брежнева выпустила новую песню на украинском языке, которой ознаменовала свое «перерождение». Изменения внутренние она продемонстрировала через новый имидж и тем самым заявила, что у нее в жизни началась новая глава. А недавно Вера поделилась поклонниками тем, как пришла к этому. Она рассказала, что разговаривала сама с собой и пыталась быть правдивой.

«Самое важное в этом разговоре правда. И я всегда ее знаю. Все всегда глубоко внутри ее знают. Да, раньше удобно было обманывать себя. Но сейчас только правда», - призналась певица.

Артистка подчеркнула, что много ошибалась в прошлом, но этот негативный опыт помог ей в росте. Без него она бы не стала собой. Она выступила с публичными извинениями перед поклонниками за свои неприятные поступки и попросила принять их, ведь это были ее решения.

«Из этой правды я всегда знаю, если не права. И хочу извиниться. Это мой выбор, мой рост. Когда я знаю, куда хочу двигаться — мне проще принимать решения. И я стараюсь не принимать их в расстроенном состоянии», - поделилась Вера Брежнева.

Сейчас исполнительница полностью сконцентрирована на себе и своей жизни. Это помогает ей контролировать все изменения. А если вдруг возникают трудности, она пишет письмо, в котором полностью выговаривается и выпускает пар.

Ранее в Сети отреагировали на выступление Веры Брежневой без фонограммы.