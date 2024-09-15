Певица Варвара раскрыла эффективную звездную диету. Об этом сообщает mk.ru.

Этно-исполнительница Варвара призналась, что за прошедшее лето набрала несколько лишних килограммов. Знаменитость рассказала, что в последние несколько месяцев она забыла о правильном питании.

«Лето у меня хорошее было. Как обычно: деревня, мангал, шашлыки. Все свое, домашнее. Вот и набрала два килограмма», — заявила она.

Однако Варвара уверена, что скоро вернется к своему привычному весу. Певица поделилась секретом похудения — она не ест сладкое, соленое и жирное.

«После пяти часов вечера вообще забываю о еде. У меня есть свои секреты. Мой рацион сейчас примерно такой: утром ем творог или яйца, днем — курицу с овощами. В пять часов вечера позволяю себе маленький кусочек рыбки, очень много зелени и помидорчики с огурчиками», — рассказала она.

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