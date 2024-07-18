«Шутить сейчас не получится»: певица Варвара об изменениях в российском шоу-бизнесе

Певица Алена Сусова, выступающая под псевдонимом Варвара, заявила, что российская эстрада очистилась в последние годы. По ее словам, появилось место для новых артистов и хороших песен.

«Думаю, все прекрасно понимают, что шутить сейчас не получится. И по льдинкам скакать тоже не получится. Надо определяться», – приводит Абзац слова Варвары.

Артистка также отметила, что сейчас уже все артисты определились в своем выборе, многие остались со своей страной.

«Те, кто определился в другую сторону, уехали. И скатертью им дорога. Мне их просто жалко», - заключила Варвара.

Ранее Варвара заявила, что Алла Пугачева покинула Родину под влиянием мужа. Она выразила сожаление, что исполнительница хита «Миллион алых роз» сбежала в другую страну и выразила уверенность, что Примадонне было бы лучше остаться дома.