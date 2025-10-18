Певица Валерия заявила, что выпускает последний альбом в карьере. Об этом сообщает Super.ru.

Сегодня певица Валерия презентовала свой новый альбом «Исцелю». Знаменитость рассказала журналистам, что, возможно, эта пластинка станет последней в ее карьере.

При этом Валерия отметила, что продолжит выпускать треки, но в другом формате.

«Этот альбом для меня очень важен, он знаковый. Думаю, что он последний. Говорю это без грусти и драмы — я буду продолжать работать и создавать музыку, просто концептуально это уже другое», — объяснила она.

Знаменитость добавила, что с созданием альбома ей помогал старший сын Артемий.

«Много в чём я благодарна своему сыну за поддержку и идеи», — заявила она.

