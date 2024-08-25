«Чувствую себя виноватой»: певица Валерия призналась, что отказывает молодым артистам в дуэтах

Валерия призналась, что отказывает некоторым артистам дуэтах.

56-летняя певица призналась, что постоянно получает предложения о создании совместной песни. Однако, несмотря на то, что Валерия поддерживает творчество практически всех молодых артистов, она также может и отказать в дуэте. По словам артистки, это связано с размышлениями о том, какой стиль будет у песни и примят ли поклонники такую неожиданную коллаборацию.

Исполнительница хита «Часики» заявила, что ее мучают угрызения совести каждый раз, когда приходится давать отказ. Но все же приходится идти на этот шаг ради своего творчества.

«Порой приходится отказывать начинающим исполнителям, которые хотят записать дуэт. И я вечно чувствую себя виноватой!… Если мне стиль артиста не близок, моя аудитория такой дуэт не примет. И если я дам слабину и соглашусь сотрудничать, только зря потрачу время», — заявила Валерия в беседе с изданием StarHit.

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