Певица Валерия трогательно поздравила сына Арсения с днем рождения. Об этом стало известно из соцсетей.

8 ноября младшему сыну Валерии Арсению Шульгину исполнилось 26 лет. В честь праздничного дня певица выложила архивные снимки с сыном в соцсетях и трогательно их подписала.

«Любовь моя, поздравляю тебя с Днем рождения! Спасибо тебе за счастливую меня— за то, какой ты замечательный человек, сын, муж и отец. Спасибо тебе отдельное за чудесную Лианочку, добрую, светлую девочку, и ваше продолжение Селинку. Люблю вас очень-очень», — написала она.

Знаменитость пожелала Арсению совершенствоваться во всем, чем он занимается. К поздравлениям Валерии присоединились и другие звезды. Так, свои пожелания под записью оставили Николай Басков, Арман Давлетяров и Эвелина Бледанс.

Ранее мы писали о том, что Валерия часто скандалит с Иосифом Пригожиным из-за пустяков.